В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область по-прежнему находится на северной периферии обширного антициклона расположенного над Карелией, Финляндией и Архангельской областью. На территории Кольского полуострова ожидается местами небольшой дождь.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+14°.

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Водность рек Кольского полуострова уменьшается. Уровни воды на реках превышают среднемноголетние уровни летне-осенней межени на 10-55 см, на реках Поной и Умба - на 1,0-1,3 метра. Температура воды 26 сентября на реках и небольших озёрах равна 5,5-8,0°, на горных реках 4,0-4,5°, на крупных водоёмах - 8,0-10,0°. Температура воды в реке Кола 26 сентября на 8 часов утра была равна 7,3°.