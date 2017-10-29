Мурманская область. Арктика29.10.17 17:49
В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег
По данным Мурманского гидрометцентра, 30 октября на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха от 0 до -5°, ночью при прояснениях до -10°. Местами гололедица.
В зоне ответственности ФГБУ «Мурманское УГМС» опасных явлений погоды не ожидается.
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