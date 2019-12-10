В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 декабря с 18 до 21 часа на юге побережья Норвегии ожидается южный, юго-западный ветер 30-33 м/с, высота волны 8,0-10,0 метров. Опасные условия сохранятся до 6-9 часов 11 декабря.

Ночью 11 декабря Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт снег.

Днём 11 декабря погоду нашего региона будет определять восточная периферия глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, местами сильный порывистый ветер, метель.

Завтра, 11 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах изморозь. Ветер ночью западный, днём южный умеренный, ночью на севере, днём на западе местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -22°, днём -4-9°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается зимний режим. По данным наблюдений на 10 декабря толщина льда равна 10-40 см. Толщина льда на водных объектах на 5-20 см больше прошлогодней. В глубоководных зонах озёр и водохранилищ, вблизи полыней на реках - лёд тонкий, передвижение по льду опасно!