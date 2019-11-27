В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, ночью ожидается морозная погода, днём постепенное повышение температуры воздуха.

29 и 30 ноября ожидается активизация циклонической деятельности над Северным морем и Скандинавией. По Мурманской области пройдёт снег, наиболее интенсивный 29 ноября, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, днём от 0 до -5°.

Завтра, 28 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15° при прояснениях -18-23°, днем на севере -8-13º, на юге -3-8º. Гололедица.