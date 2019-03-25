В Мурманской области ожидается облачная со снегом погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный обширный циклон, смещающийся с Северной Атлантики в Норвежское море. С приближением циклона по Мурманской области усилится ветер, пройдёт снег, мокрый снег. Циклон, постепенно заполняясь, переместится на север Скандинавии и далее на Кольский полуостров: ожидается облачная со снегом погода.

Завтра, 26 марта, будет облачная c прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём от -4 до +1°. Гололедица.