Мурманская область. Арктика09.10.17 18:02
В Мурманской области ожидается осадки различной интенсивности, порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 10 октября погоду нашего региона будет определять поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, температура воздуха от +2 до -3°. Днём 10 октября и в течение суток 11 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии циклона, смещающегося с районов Беларуси на Финский залив. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, осадки различной интенсивности, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+7°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем +1+6°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 399 человек
-
Последние комментарии
Анна Радева
09.10.17 15:35
В доме 45 по улице Буркова (последний подъезд кв.65 - 88) сложилась аварийная ситуация - прохудилась канализация настолько, что от вони жить невозможно совсем. Сейчас ещё мы можем открывать окна в под
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Алексей
07.10.17 17:17
ТЖС "Комарова 125" г. Челябинск уже 4 года "грабит" жителей МКД. Денежные средства растрачиваются на зарплату "мёртвых душ" (в штате ТСЖ числится более 20 человек) и всевозможные ликвидации "аварий",
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Валентина
06.10.17 14:44
А почему на Книповича, 22 нет горячей воды уже скоро как месяц? *** Желательно с этим вопросом обращаться в управляющую компанию или в службу 051. Редакция на такие вопросы не отвечает. На УК могу
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 6 октября
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Адмиралъ». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуВ период подготовки к зиме в Колэнерго отремонтировано более 500 км линий электропередачи-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами