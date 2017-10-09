В Мурманской области ожидается осадки различной интенсивности, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 10 октября погоду нашего региона будет определять поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, температура воздуха от +2 до -3°. Днём 10 октября и в течение суток 11 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии циклона, смещающегося с районов Беларуси на Финский залив. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, осадки различной интенсивности, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+7°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем +1+6°.