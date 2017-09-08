В Мурманской области ожидается относительно прохладная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в период 9-11 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований – антициклона в Баренцевом море и циклонической депрессии на юге Скандинавии. В этот период ожидается относительно прохладная погода. По мере приближения циклонической депрессии к Кольскому полуострову, начиная с южных районов, пройдут дожди.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6º, в центральных районах при прояснениях заморозки до -2º, днём+6+11°.