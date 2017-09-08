Мурманская область. Арктика08.09.17 18:02
В Мурманской области ожидается относительно прохладная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, в период 9-11 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований – антициклона в Баренцевом море и циклонической депрессии на юге Скандинавии. В этот период ожидается относительно прохладная погода. По мере приближения циклонической депрессии к Кольскому полуострову, начиная с южных районов, пройдут дожди.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6º, в центральных районах при прояснениях заморозки до -2º, днём+6+11°.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 267 человек
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Последние комментарии
DIMON
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