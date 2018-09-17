В Мурманской области ожидается относительно прохладная с порывистым ветром погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 сентября погоду Кольского полуострова будет определять периферия циклона, расположенного на юго-востоке Баренцева моря. В эти дни по Мурманской области ожидается относительно прохладная с порывистым ветром погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, в центральных районах при прояснениях до -1°, днём +8+13°.