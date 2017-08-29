В Мурманской области ожидается относительно тёплая, но с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной, юго-восточной периферии циклона, смещающегося с районов Норвежского моря в Баренцево. В эти дни ожидается относительно тёплая, но с дождями погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +12+17°.

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По данным наблюдений на 29 августа уровни воды на реках Мурманской области выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5-60 см, на реках Поной и Умба - выше на 60-135 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 9,0-13,0°, на горных реках 4,0-5,5°. Температура воды в реке Кола 29 августа 8 часов была равна 10,0°.