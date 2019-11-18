В Мурманской области ожидается оттепель

Как сообщает Мурманское УГМС, во вторник погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия обширного антициклона с центром в районе Республики Коми. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от +1 до -5°.

20 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром в Норвежском море: ожидается прохождение атмосферного фронта, осадки, температура воздуха днём от +3 до -2°.

Завтра, 19 ноября, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -13-18°, днём от +1 до -4°, на востоке области до -9°. Гололедица, местами сильная.