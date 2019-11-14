В Мурманской области ожидается оттепель и сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, мокрый снег, температура воздуха на 1-4° выше климатической нормы.

Завтра, 15 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха от -4 до +1°, при прояснениях до -9° в течение суток. Гололедица, местами сильная.