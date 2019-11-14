Мурманская область. Арктика14.11.19 18:02
В Мурманской области ожидается оттепель и сильный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, мокрый снег, температура воздуха на 1-4° выше климатической нормы.
Завтра, 15 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха от -4 до +1°, при прояснениях до -9° в течение суток. Гололедица, местами сильная.
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