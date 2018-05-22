В Мурманской области ожидается похолодание

Теперь можно уверенно говорить, что Мурманск - это голова Мурманской области, а Кандалакша - пятки...

ФунтиК

Можно гордиться таким энергетическим агрегатом, но с дизайном подкачали основательно. Страшно выглядит атомная установка и по цвету, и по грубой конструкции, поэтому и боятся её в Европе. Надо меньш