Мурманская область. Арктика17.10.18 18:04
В Мурманской области ожидается похождение атмосферного фронта
Как сообщает Мурманское УГМС, 18 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Исландии на запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается похождение атмосферного фронта, местами дождь, наиболее интенсивный ночью, днем температура воздуха +4+9°. 18 октября наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами пройдут осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы +2+7°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днем +4+9°.
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