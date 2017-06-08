Мурманская область. Арктика08.06.17 18:02
В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление будет постепенно понижаться, днём 9 июня ожидается развитие облачности, местами кратковременные дожди. 10 июня ожидается понижение температуры воздуха.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами дождь. Ветер слабый, днём на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, днём +17+22°.
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