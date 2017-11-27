Мурманская область. Арктика27.11.17 18:02
В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 28 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на юго-западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами снег, преобладающая температура воздуха -1-6°.
29 ноября циклон сместится на центральную часть Баренцева моря и наш регион окажется в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, температура воздуха понизится.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха от 0 до -5º, при прояснениях до -10º в течение суток. Гололедица.
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