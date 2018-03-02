В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 - 4 марта погоду нашего региона будет определять циклон с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -7-12°, в отдельных районах -15-20°.

5 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле, температура воздуха понизится.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях до -24°, днём -6-11°, в центральных районах -15-20°. Гололедица.