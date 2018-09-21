В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-23 сентября наш регион будет находиться под влиянием очередного глубокого циклона, смещающего вдоль Норвежского побережья. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный 22 сентября, порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 22 сентября +13+18°, 23 сентября +9+14°.

24-25 сентября, со смещением циклона на район о.Шпицберген, ветер постепенно ослабеет, температура воздуха понизится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный: ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +13+18°.