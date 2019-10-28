В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 октября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона с центром в районе полуострова Ямал: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха -5-10°, ночью при прояснениях -12-17°.

30 октября Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается уменьшение количества облачности и понижение температуры воздуха.

Завтра, 29 октября, будет облачная погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснении -12-17º, днём -4-9º. Гололедица.

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C 27 октября в Мурманской области усилилось лёдообразование. По данным наблюдений Мурманского УГМС на 28 октября на большинстве плёсовых участках рек и небольших озёрах - ледостав, ледостав с полыньями. Выход на лёд опасен! На порожистых участках рек и на реках Терского берега - забереги, шугоход. Открытые акватории крупных водоёмов свободны ото льда, на мелководьях крупных водоёмов наблюдаются забереги (исключая юго-запад области).