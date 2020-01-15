В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 и 17 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -6-11°, при прояснениях в отдельных районах -15-21°.

Завтра, 16 января, будет облачная с прояснениямим погода. Местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.