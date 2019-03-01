В Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха и повышение атмосферного давления

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 марта Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле, за исключение крайнего севера нашего региона, где будет сказываться влияние циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег и понижение температуры воздуха.

Завтра, 2 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17º, при прояснениях -22-27º, днём -8-13º, в центральных районах до -18º. Гололедица.