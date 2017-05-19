В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 мая и ночью 21 мая погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, местами осадки. Преобладающая температура воздуха 20 мая +2+7° в течение суток, ночью 21 мая от +2 до -3°. Днём 21 мая циклон потеряет свою активность, сместится на восток и воздух в нашем регионе прогреется до +6+11°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северо-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха +2+7° в течение суток.

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Начинается вскрытие рек запада части региона: 19 мая на р. Лотта наблюдаются подвижки льда. Уровни воды на реках запада, центра и юга Мурманской области повысились за прошедшие сутки на 7-18 см. На водоёмах ледостав сохраняется, лёд на небольших озёрах непрочный, выход на лёд опасен.