В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 июня погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Республики Коми на Архангельскую область и далее на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -1 до +3°, днём +3+8°.

5-6 июня циклон сместиться на север Скандинавии, заполнится, и температура воздуха в нашем регионе постепенно повысится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный сильный, днём на юге области умеренный. Температура воздуха ночью от - 2 до +3°, днём +3+8°.