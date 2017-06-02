Мурманская область. Арктика02.06.17 18:02
В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 июня погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Республики Коми на Архангельскую область и далее на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -1 до +3°, днём +3+8°.
5-6 июня циклон сместиться на север Скандинавии, заполнится, и температура воздуха в нашем регионе постепенно повысится.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный сильный, днём на юге области умеренный. Температура воздуха ночью от - 2 до +3°, днём +3+8°.
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