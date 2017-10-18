В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 октября погоду нашего региона будет определять западная периферия циклонической депрессии, расположенной в Карском море и в районе Урала. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, осадки преимущественно в виде мокрого снега, преобладающая температура воздуха от +3 до -2°. Ожидается ухудшение состояния дорог.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Временами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха от -2 до +3º в течение суток. Ухудшение состояния дорог.