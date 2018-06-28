В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, дождь, понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 июня активный циклон сместится с юга Швеции на Карелию и далее на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, дождь, понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +10+15°.