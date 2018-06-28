Мурманская область. Арктика28.06.18 18:02
В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, дождь, понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 июня активный циклон сместится с юга Швеции на Карелию и далее на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, дождь, понижение температуры воздуха.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +10+15°.
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Последние комментарии
Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
Комментарий к новости:«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
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