В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер и понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 мая наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с районов Исландии в восточном направлении. 29 мая по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов: утром и днём временами дождь, в отдельных районах возможны грозы, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +13+18°.

30 мая циклон сместится на Архангельскую область: ожидается порывистый северный ветер и понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер ночью юго-западный слабый, днём северо-западный умеренный, на западе области сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +13+18°.

***

28-29 мая на территории Мурманской области, за исключением севера Кольского района и г. Мурманска, ожидается IV региональный класс пожарной опасности, на юге Печенгского и Терском районах V региональный класс пожарной опасности.

***

На реках Мурманской области продолжается спад весеннего половодья, уровни воды на большинстве рек понизились от пиков половодья на 0,5-2,4 м. На реках юга области (рр. Варзуга, Чаваньга, Ёна , Тумча и др.) уровни воды приближаются к предпаводочным.

На Серебрянском водохранилище с 27 мая наблюдается дрейф льда.