В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер и температура воздуха на 3-5° ниже климатической нормы.

Как сообщает Мурманское УГМС, 30-31 июля погоду Мурманской области будет определять западная периферия циклона с центром на севере Урала. В нашем регионе ожидается прохождение атмосферных фронтов, порывистый северный ветер, средняя температура воздуха на 3-5° ниже климатической нормы.

Завтра, 30 июля, будет облачная погода. Местами дождь. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью +3 +8°, днём +6+11°. * * * Водность рек Мурманской области продолжает уменьшаться, уровни воды на реках понижаются с интенсивностью 1-3 см в сутки. Температура воды на реках и водоёмах понизилась от 26 июля на 2-9° и равна: на реках 11-18°, на водохранилищах 7-16°. Температура воды в реке Кола 29 июля в 8 часов мск была равна 14°.