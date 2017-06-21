Мурманская область. Арктика21.06.17 18:02
В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами дождь с мокрым снегом
Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 июня погоду нашего региона определял циклон, сместившийся на Кольский полуостров с Архангельской области. По Мурманской области прошли интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха в дневные часы не превышала +2+8°.
22-23 июня следующий циклон сместится с Вологодской области на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами дождь, преобладающая температура воздуха днём +4+9°, на юго-западе области до +11°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-восточный умеренный, днём на севере сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5º, днём +4+9°, на юге до +11º.
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