В Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами осадки в виде дождя и мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +4°, местами заморозки до -2°, днём +4+9°. 7 июня температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.

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4 июня водохранилище Серебрянское очистилось ото льда.

На реках Мурманской области продолжается спад половодья. К 4 июня уровни воды на большинстве рек понизились от максимальных за половодье на 0,9-2,6 метра, на горных реках - на 20-50 см.

На реках юга области весеннее половодье близится к завершению, на остальных реках уровни воды повышают предпаводочные на 30-60 см.