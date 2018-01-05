Мурманская область. Арктика05.01.18 17:00
На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 31 декабря равна 20-
45 см, что на большинстве рек и водоёмов меньше нормы на 2- 10 см.
В Мурманской области ожидается порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 января наш регион будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с Балтийского моря в северном, северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, днём 7 января порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7°, при прояснениях в отдельных районах -12-17°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, в отдельных районах туман, изморозь. Ветер восточный слабый. Температура воздуха -7-12º, при прояснениях до-20º, на юге области -1-6º. Гололедица.
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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 31 декабря равна 20-
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-Нам интересно Ваше мнение15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 629 человек
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Последние комментарии
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
03.01.18 20:37
Россия - щедрая душа на кандидатов и сумасшедших!
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