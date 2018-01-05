В Мурманской области ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 января наш регион будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с Балтийского моря в северном, северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, днём 7 января порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7°, при прояснениях в отдельных районах -12-17°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, в отдельных районах туман, изморозь. Ветер восточный слабый. Температура воздуха -7-12º, при прояснениях до-20º, на юге области -1-6º. Гололедица.

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