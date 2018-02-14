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Мурманская область. Арктика14.02.18 18:02

В Мурманской области ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона, расположенного над центральной Россией и неактивного циклона, смещающегося  по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях –15-20°, днём -2-7°, местами -10-15°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём -1-6°, при прояснениях до -13°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

14 февраля в период 20-24 часа на юге побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-9,0 метров. Сохранится до 15-18 часов 15 февраля.

 

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