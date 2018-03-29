Мурманская область. Арктика29.03.18 18:02
В Мурманской области ожидается порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон, смещающийся с юга о.Шпицберген на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью на западе области сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -17°, днём от 0 до -5°. Гололедица
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-Нам интересно Ваше мнение27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 142 человека
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Последние комментарии
MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
Комментарий к новости:Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»
sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
Комментарий к новости:Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов
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