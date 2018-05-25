Мурманская область. Арктика25.05.18 18:02
В Мурманской области ожидается порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 мая погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, наиболее сильный на севере области, местами пройдут осадки, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°, на юге области до +16°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°, на юге до +18°.
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Последние комментарии
Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
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Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
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