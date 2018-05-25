В Мурманской области ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 мая погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, наиболее сильный на севере области, местами пройдут осадки, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°, на юге области до +16°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°, на юге до +18°.