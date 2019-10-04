В Мурманской области ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон с центром над Архангельской областью. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4°, днем от 0 до +5°. 6-7 октября циклон сместится на Карское море: в нашем регионе ожидаются осадки, температура воздуха существенно не изменится. На дорогах местами гололедица.

Завтра, 5 октября, переменная облачность. Местами снег, мокрый снег. Ветер северный умеренный, на востоке сильный. Температура воздуха ночью от +1до -4º, днем от 0 до +5°. Местами гололедица.