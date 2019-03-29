В Мурманской области ожидается порывистый ветер и мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 30-31 марта погоду нашего региона будет определять южная часть активного циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, наиболее сильный на севере области, местами мокрый снег, снег. 30 марта температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от -1 до +4°.

31 марта ожидается понижение температуры воздуха.

Завтра, 30 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1º, днём от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.