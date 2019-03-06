В Мурманской области ожидается порывистый ветер и мороз

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег,7 марта на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -11-17°, при прояснениях -22-28°, днём -7-13°.

Завтра, 8 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный умеренный, на севере области сильный, поземок. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -20-25°, днём -7-12°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области - зимний режим. По данным наблюдений на 28 февраля толщина льда на реках и водоёмах равна 30-75 см. На большинстве рек толщина льда меньше нормы на 1-15 см и больше прошлогодней на 5-15 см.