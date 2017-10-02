В Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами пройдёт дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.