Мурманская область. Арктика02.10.17 18:02
В Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами пройдёт дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.
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