В Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами пройдёт снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 и 19 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с севера Скандинавии в Баренцево море. По Мурманской области местами пройдёт снег, 18 февраля ожидается сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха 18 февраля от 0 до -5°, 19 февраля -5-10°, при прояснениях в отдельных районах -15-20°.

Завтра, 18 февраля, будет облачная погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток. Гололедица, местами сильная.