В Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 и 22 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности. 21 января по Мурманской области ожидаются осадки, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днем от +1 до -4°.

22 января, при смещении частных циклонов с севера Баренцева моря, в нашем регионе ожидается сильный, на севере области очень сильный порывистый ветер, снег, метель, понижение температуры воздуха.

Завтра, 21 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -1-6°, в центральных районах до -13°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области - ледостав, по данным наблюдений на 20 января толщина льда равна 30-55 см, на водохранилищах Иовском и Княжегубском - 18-22 см. Толщина льда на большинстве рек, озёр и крупных водоёмах меньше нормы на 2-15 см, на водных объектах северо-запада и запада области толщина льда близка к норме. На водпосту р. Кола - 1425 км ОЖД толщина льда равна 47 см, что близко к норме и на 20 см больше прошлогодней.