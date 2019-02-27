В Мурманской области ожидается порывистый ветер, понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 февраля – 1 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, 28 февраля порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -5-10°, при прояснениях в отдельных районах понижение до -15-20°.

Завтра, 28 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный умеренный, поземок. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.