В Мурманской области ожидается порывистый ветер, повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 7 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: погода будет морозная, без существенных осадков. Днём 7 января и в течение суток 8 января погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия активных атлантических циклонов: ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки различной интенсивности, порывистый ветер, повышение температуры воздуха.

Завтра, 7 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный - ночью слабый, днём умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём от +2 до -3°. Гололедица.