В Мурманской области ожидается порывистый ветер, в районе п.Никель сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами пройдёт дождь.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой, утром и днём на юге области умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, в районе п.Никель сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.

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Водность рек уменьшается. Уровни воды на реках Кольского полуострова превышают среднемноголетние уровни летне-осенней межени на 10-40 см, на реках Поной и Умба - на 75-110 см. Температура воды 3 октября на реках и небольших озёрах равна 5,0-7,5°, на горных реках 3,5-4,0°, на крупных водоёмах - 7,0-9,0°. Температура воды в реке Кола 3 октября на 8 часов была равна 6,2°.