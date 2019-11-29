В Мурманской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром на юго-западе Баренцева моря. 30 ноября по Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, температура воздуха -2-7° при прояснениях в отдельных районах до -12°.

1-2 декабря снег пройдёт местами, температура воздуха будет постепенно понижаться.

Завтра, 30 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег, ночью местами отложение мокрого снега. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -12°. Гололедица, утром и днём местами сильная.