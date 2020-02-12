В Мурманской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 и 14 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, постепенное понижение температуры воздуха.

Завтра, 13 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица, местами сильная.