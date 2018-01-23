В Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 24 января Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе, поэтому ожидается морозная погода с температурой воздуха -17-22° в центральных районах области -25-30°. Днём 24 января, с активизацией циклонической деятельности в Норвежском море и над Скандинавией и распространением её влияния на Кольский полуостров, ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха -11-16°, при прояснениях до -24°. Гололедица.