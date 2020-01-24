Мурманская область. Арктика24.01.20 18:02
В Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 25 и 26 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами пройдёт снег. В субботу преобладающая температура воздуха - 8-13° при прояснениях в отдельных районах -18-23°.
26 января ночью ожидается морозная погода, днём, при смещении частного циклона с Баренцева моря – постепенное повышение температуры воздуха.
Завтра, 25 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, ночью местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -18-23° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаРуководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-
Последние комментарии
Ирина
23.01.20 18:32
Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
Комментарий к новости:Снежная зима – беда для нерадивых УК
Андрей
22.01.20 15:33
Нам фиалетово кто хозяин - баню верните народу!
Комментарий к новости:«Здоровье» «победило» «Громаду»
Илона
17.01.20 14:46
Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Доверие». Художественный фильм (16+)23:40«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиСеверян в декабре порадовало снижение цен на сахарный песок, а огорчил рост стоимости услуг железнодорожного и воздушного транспорта-PRO ВалютуКурс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыГосдума единогласно приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ
-Нам интересно Ваше мнение06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 457 человек