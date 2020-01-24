В Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 и 26 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами пройдёт снег. В субботу преобладающая температура воздуха - 8-13° при прояснениях в отдельных районах -18-23°.

26 января ночью ожидается морозная погода, днём, при смещении частного циклона с Баренцева моря – постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра, 25 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, ночью местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -18-23° в течение суток. Гололедица.