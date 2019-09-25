В Мурманской области ожидается потепление

Как сообщает Мурманское УГМС, с 26 сентября на наш регион ожидается распространение области повышенного атмосферного давления и поступление теплых воздушных масс с Северной Атлантики. В ночные часы на основной части территории ожидаются положительные температура воздуха, в дневные - воздух в отдельных районах прогреется до +8+10 градусов. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. По предварительному прогнозу такая погода сохранится до 30 сентября.

Завтра, 26 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днем +4+9°.