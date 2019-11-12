В Мурманской области ожидается потепление и сильный ветер и метель

Как сообщает Мурманское УГМС, с активизацией циклонической деятельности в Норвежском море на Кольский полуостров сместится атмосферный фронт, пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха постепенно повысится.

Завтра, 13 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, ночью изморозь. Ветер юго-восточный умеренный, днём местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20° , днём -2-7°. Гололедица.

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По данным наблюдений на 11 ноября на реках, озёрах и на большинстве крупных водоёмов (в пределах видимости) Мурманской области наблюдается ледостав, ледостав с полыньями. На порожистых участках рек и на горных реках - неполный ледостав, забереги, зажоры льда. Толщина льда на реках и озёрах 10 ноября была от 7 см до 27 см.

На крупных водоёмах лёд тонкий, передвижение по льду опасно!