В Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 февраля и ночью 7 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, температура воздуха в пределах климатической нормы.

Днём 7 февраля и в течение суток 8 февраля погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с района Исландии в Гренландское, а затем в Баренцево море: по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, повышение температуры воздуха.

Завтра, 6 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах изморозь. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -20-25°, днём -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.