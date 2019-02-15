В Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха до +1°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с Норвежского моря и его фронтальной системы. В этот период ожидается относительно тёплая с порывистым ветром, метелями и обильными снегопадами погода.

Завтра, 16 февраля, в Мурманской области будет облачная погода. Временами снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, днём южный сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10º, при прояснении до -15º, днём от -4 до +1°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Штормовое предупреждение

16 февраля с 5 до 9 часов на севере побережья Норвегии ожидается усиление западного ветра 30-32 м/с, высота волны 8,0-10,0 метров. Опасные погодные условия сохранятся до 18-21 часа 16 февраля.