В Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха, местами порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, в течение суток 3 января с активизацией циклонической деятельности в Норвежском море, ожидается повышение температуры воздуха, местами порывистый ветер, осадки различной интенсивности.
Завтра, 3 января, будет облачная погода. Временами мокрый снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный умеренный, со второй половины дня местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днем от -1 до +4°. Гололедица.
Штормовое предупреждение
2 января в центральной части побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 8,0-
3 января в 2-6 часов на северо-западе Баренцева моря ожидается быстрое обледенение судов, на юге Гренландского моря - опасное волнение 8-
3 января в 12-15 часов в центральной части побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8-