В Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, в течение суток 3 января с активизацией циклонической деятельности в Норвежском море, ожидается повышение температуры воздуха, местами порывистый ветер, осадки различной интенсивности.

Завтра, 3 января, будет облачная погода. Временами мокрый снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный умеренный, со второй половины дня местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днем от -1 до +4°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

2 января в центральной части побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 8,0- 10,0 метров . Сохранится до 21-24 часов текущих суток.

3 января в 2-6 часов на северо-западе Баренцева моря ожидается быстрое обледенение судов, на юге Гренландского моря - опасное волнение 8- 9 метров и быстрое обледенение судов. Опасные условия сохранятся до 0-3 часов 4 января.